Был прессинг со стороны Евросоюза: почему США не присоединились к ''Нормандскому формату''

Дипломат, сотрудник Посольства Украины в США 2015-2016 гг. Андрей Телиженко отметил, что из-за прессинга со стороны Евросоюза, премьер-министр Украины Арсений Яценюк отказался от поддержки приглашения США к участию в "Нормандском формате". По его словам, лидеры Европы хотели сами координировать этот процесс, продемонстрировать США, что они могут наладить ситуацию в Украине.

Он отметил, что во времена президентства Барака Обамы, Евросоюз имел определенные приоритеты, по координации процессов на континенте. Но после смены власти в США, направление внешнеполитических отношений в Белом доме изменилось. И сейчас, по его словам, они берут на себя координацию деятельности по проблемным направлениям, таким как Сирия, Северная Корея и тому подобное. Поэтому, у Украины может появиться шанс восстановить отношения и привлечь и США, и Британию к переговорному процессу.

По его словам, хотя Франция и Германия являются дружественными странами по отношению к Украине, однако, они лоббируют и поддерживают различные позиции России.

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