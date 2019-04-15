Российский суд это не остановит: адвокат Полозов о возможном освобождении украинских моряков

Адвокат Николай Полозов заявил, что надеяться на какое-то чудо и питать иллюзию, что на этот раз за что-то пойдет не так и украинских моряков отпустят, было бы наивным. Он напомнил, что за пять лет судов в России над украинскими политзаключенными, которых было уже сотни, ни в одном случае российские суды никого из под стражи не освобождали. По его словам, российские суды делают ровно то, что от них требует следствие.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что содержание военнопленных украинских моряков в СИЗО ФСБ "Лефортово" является абсолютно незаконным, противоречит и российскому законодательству и, тем более, нормам международного гуманитарного права, судей это не остановит.

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