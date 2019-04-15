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Много личного: социолог объяснил, почему Порошенко выбрал неправильную стратегию на выборах

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Социолог, профессор Павел Кутуев отметил, что команда действующего президента Украины Петра Порошенко осталась "в плену" традиционной предвыборной стратегии – концентрации на личности, противопоставление другим личностям, участникам избирательной гонки и привлечения третьих личностей, которой в этих выборах стал президент России Владимир Путин.

Такой подход, по его мнению, мог бы добавить Порошенко определенные проценты, но когда у избирателей произошло разочарование, по его словам, государственной машиной, как таковой, а президент страны находится на вершине этой государственной машины, проведение такой "личной кампании" не могло изменить распределение голосов избирателей.

Он отметил, что здесь, в осознании избирателей, не играет большой роли то, за что президент юридически несет ответственность, а за что нет. Здесь, как отметил социолог, речь идет о восприятии справедливости и несправедливости, эффективности и неэффективности, обещанного и сделанного.

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