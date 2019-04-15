''Они все – провинциальные актеры'': социолог дал характеристику традиционным украинским политикам

Социолог, профессор Павел Кутуев объяснил, почему предвыборные кампании Петра Порошенко и Владимира Зеленского диаметрально противоположными. Это, по его словам, прежде всего объясняется тем, что разрыв между кандидатами в президенты Украины и в первом туре был значительным, и сегодня социологи прогнозируют, что это соотношение не только сохранится, но и расти.

Поэтому, исходя сугубо есть электоральных стратегий, методик и техник, поведение Владимира Зеленского логична; ему нет смысла напрягаться и идти на встречу своему оппоненту. Наоборот, ему выгодно ставить Петра Порошенко в позицию догоняющего; Зеленский вбрасывает какой-то месседж, а Порошенко вынужден его "глотать" и воспроизводить.

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