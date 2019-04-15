Курс гривни: экономист указал на неточность в прогнозе МВФ

Экономист Евгений Невмержицкий отметил, что, по его убеждению, прогноз МВФ является в целом правильным, с уточнением, что гривня сохранит стабильность, однако курс ее существенно снижаться не будет. Он прогнозирует девальвацию украинской валюты, однако этот процесс, по его словам, будет незначительным. По его мнению, это не является негативной тенденцией, а наоборот, будет способствовать поступлению иностранных инвестиций.та развитие туризма в Украину.

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