Профосмотр у дерматолога: названа частота посещений врача

Доктор медицинских наук, профессор, дерматовенеролог высшей категории Татьяна Святенко отметила, что в проблемах заболеваний кожи многое зависит от профилактических осмотров, периодичность которых, по ее словам, хотя и различна для разных возрастных категорий, однако, желательно проходить такие обзоры ежегодно. Она напомнила, что обзор дерматолога - быстрая и безболезненная процедура, которой не стоит пренебрегать и планировать много времени.

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