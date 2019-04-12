12 апреля: обзор последних новостей

Петр Порошенко и Владимир Зеленский устроили перепалку в прямом эфире.

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Основателя WikiLeaks оставили под стражей: ему грозит до 5-ти лет тюрьмы.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность третьего саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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