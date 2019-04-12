12 апреля: обзор последних новостей

12 апреля: обзор последних новостей65Читать материал на украинском
Петр Порошенко и Владимир Зеленский устроили перепалку в прямом эфире.
Мария Захарова набросилась на Францию из-за Украины.
МВД сделало жесткое предупреждение о дебатах на НСК "Олимпийский".
Основателя WikiLeaks оставили под стражей: ему грозит до 5-ти лет тюрьмы.
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность третьего саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Илон Маск совершил исторический запуск ракеты.
Первый израильский луноход разбился, садясь на спутник Земли.
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