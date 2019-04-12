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Путину не нужны Донбасс и Крым: военный эксперт назвал главную цель Путина в Украине

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Tксперт по военным вопросам, экс-спикер Генерального штаба Владислав Селезнев отметил, что в случае согласования Украине с "планом Путина", говорить о том, что Украина останется самостоятельным субъектом очень сложно. По его словам, есть четкое понимание того, что президенту России Владимиру Путину нужны часть Донбасса и Крым. Ему нужна вся Украина именно для того, чтобы подтвердить свой статус "собирателя русских земель" и для реализации других геополитических задач.

По мнению эксперта, Россия ищет пути решения "украинского вопроса". И, по его словам, главное не упустить ключевое: Украина должна помнить, что ключевая задача украинского народа и Вооруженных сил заключается в том, чтобы обеспечить территориальную целостность на независимость Украины.

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