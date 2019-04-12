''Ползучее наступление'' на Донбассе: военный эксперт рассказал, как далеко может зайти ООС

Эксперт по военным вопросам, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что освобождение "серой зоны" на Донбассе, в режиме так называемого "ползучего наступления" украинскими военными, началось еще в 2015 году. Он отметил, что согласно первым минского договоренностям, в частности территории Дебальцевского плацдарма и некоторые населенные пункты вдоль линии разграничения, которые находятся под контролем российских-террористических войск, должны находиться под украинским контролем.

Однако, украинские военные, которые постепенно берут под контроль территории и населенные пункты, по его словам, не выходят за пределы той линии разграничения, которая была определена в Минске.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!