Рассадник микробов: врач напомнил о летних ''сроках годности'' продуктов

Врач-инфекционист Юрий Жигарев напомнил, что даже обычный овощной салат, который простоял на кухне в течение 2-х часов при температуре 25-30 градусов, после этого должен уйти не в холодильник или в пищу, а в мусорник. Вторым спасительным правилом должно стать полный и категорический отказ от покупки продуктов на стихийных рынках.

Еще два правила уже, которые предоставил врач-инфекционист, должны стать более актуальными для путешественников. Он отметил, что стоит десять раз подумать перед покупкой напитков или еды на улице и быть внимательным к различным укусам насекомых. Потому что хорошо, если это будет просто укус комара, но который, как напомнил врач, может переносить различные болезни. Например - малярию.

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