Болезнь Паркинсона: врач назвала группы риска

Врач-невропатолог, член Европейской федерации головной боли Татьяна Майкова отметила, что в мире рост количества больных неврологическими заболеваниями, в частности болезнью Паркинсона, день борьбы с которой отмечается сегодня, 11 апреля, в последнее время стремительно растет. Болезнь Парнисона, по скорости роста, идет на втором месте после болезни Альцгеймера. По ее словам, с 1990 года количество заболеваний Паркинсона увеличилась почти вдвое.

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