Автострахование: увеличение стоимости при явных плюсах для водителей

Автоюрист Денис Конюшко отметил, что в случае принятия Верховной Радой новых правил страхования, законопроект которых внесён на рассмотрение парламента, стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности вырастет, однако принесет много пользы водителям.

По его словам, эти правила содержат три главных изменения: исчезнет абсурдное, по его мнению, определение "износа транспортного средства", голоса и выплаты возмещения по страховщиков-банкротов. К тому же, с ростом стоимости полиса должна вырасти и стоимость страхового возмещения.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся