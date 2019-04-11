Горе-водителей выпускают автошколы, но права выдает МВД: автоюрист призвал разделить ответственность

Автоюрист Денис Конюшко отметил, что говоря об ответственности автошкол, которые готовят будущих водителей, остается без внимания ответственность структурных подразделений МВД, принимающих финальный экзамен и выдающих удостоверения водителя. Он отметил, что человек, получивший это удостоверение, получил от государственных органов право на управление транспортными средствами.

Он считает, что санкции к автошколам должны применяться тогда, когда есть определенные статистические показатели среди выпускников определенной автошколы, которые не сдали экзамены в центрах МВД на право управления авто. Большой процент провалившихся на экзаменах, по его мнению, может быть свидетельством того, что эта автошкола не выполняет свои функции.

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