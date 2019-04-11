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Автошколу в Харькове, где училась Зайцева, могут закрыть уже сегодня

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Начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий отметил, что следствие установило факты нарушения автошколой, в которой училась виновница харьковского ДТП Елена Зайцева, действующих требований в учебные заведения. Сегодня, по его словам, на государственной аккредитационной комиссии будет рассмотрен вопрос этой автошколы. Криклий не уверен, что в той автошколе устранили эти недостатки, поэтому не исключает, что ее деятельность будет приостановлена, но не по решению полиции, а по решению аккредитационной комиссии.

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