Изменение места голосования: ожидается рекордная явка избирателей

Руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах отметил, что даже при условии того, что на смену места председательства во втором туре у избирателей есть не три месяца, как для первого тура, а только десять дней, количественные показатели указывают, что эту процедуру пройдет еще большее количество граждан. Он отметил, что хотя об этом свидетельствуют цифры в Киеве.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся