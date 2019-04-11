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Изменение места голосования: ожидается рекордная явка избирателей

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Руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах отметил, что даже при условии того, что на смену места председательства во втором туре у избирателей есть не три месяца, как для первого тура, а только десять дней, количественные показатели указывают, что эту процедуру пройдет еще большее количество граждан. Он отметил, что хотя об этом свидетельствуют цифры в Киеве.

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