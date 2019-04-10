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Новые строительные нормы: будут ли выполяться все инклюзивные требования

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Президент БФ "Ассоциация инклюзивной страны" Юлия Ресенчук выразила опасения, относительно реализации инклюзивности в новых Государственных строительных нормах, отметив, что не известно, будут ли они работать лучше чем старые, которые так же были обязательны к исполнению.

Она подчеркнула, что инклюзивные нормы будут применяться не ко всем зданиям, а только к новостройкам и к тем, которые будут реконструировать. Однако, она отметила, что в Украине замечательные законы, однако, отсутствует контроль за реализацией.

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