Цена будет падать по дням: эксперт рассказал, что ждет продуктовый рынок

Цена будет падать по дням: эксперт рассказал, что ждет продуктовый рынок335Читать материал на украинском
Экономист, председатель Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко отметил, что в результате обвала турецкой лиры и разгаре сбора урожаев первых сезонных сельскохозяйственных продуктов, цена на многие из них, будет значительно ниже украинских аналогов. Однако, он отметил, что с началом сезона в Украине, уже с середины мая, можно будет наблюдать, как цена будет снижаться каждый день.
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