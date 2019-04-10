Цена будет падать по дням: эксперт рассказал, что ждет продуктовый рынок

Экономист, председатель Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко отметил, что в результате обвала турецкой лиры и разгаре сбора урожаев первых сезонных сельскохозяйственных продуктов, цена на многие из них, будет значительно ниже украинских аналогов. Однако, он отметил, что с началом сезона в Украине, уже с середины мая, можно будет наблюдать, как цена будет снижаться каждый день.

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