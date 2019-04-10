Меню на Пасху: что будет с ценами на продукты питания

Экономист, председатель Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко отметил, что высокая себестоимость украинских продуктов питания и рост спроса на сельскохозяйственные товары на внешних рынках, приводят к тому, что в Украине цены соответствуют рыночным законам: товара меньше, поэтому цена - выше.

Он отметил, что, к примеру, цена на мясо будет расти, но не такими большими темпами, как раньше. По его словам это связано с тем, что покупательная способность значительно снизилась, а в некоторых категорий, по его утверждениям, запасов не осталось вовсе. Так, он отметил, что для пенсионеров мясо уже не является продуктом первой необходимости.

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