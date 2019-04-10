На КПВВ "Марьинка" сменили режим безопасности: в Госпогранслужбе раскрыли детали

Представитель пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил о том, что руководитель штаба ООС принял решение об отмене с сегодняшнего утра режима "Красный" на КПВВ "Марьинка" и дорожный коридор, по его словам, возобновил свою работу. Однако, он отметил, что говорить об определенном уровне безопасности или опасности трудно из-за того, что этот пункт пропуска фактически находится в зоне боевых действий.

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