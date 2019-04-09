Видеть цель: психолог дала совет, как уберечься от революций в будущем

Психолог Карина Матковская отметила, что украинцы, в основном, говорят декларациями и лозунгами, что выражается в довольно абстрактных желаниях и советует ставить перед собой и близкими конкретные цели, и конкретную цель. Она напомнила тезис, который говорит, что если человек не понимает, куда он идет, то будет очень удивлен тому, когда придет не туда.

Психолог посоветовала осознать, что для того, чтобы через год или через четыре не устраивать революций, нужно иметь четкое понимание, того, чего мы от требуем от избарнного президента и каких шагов ожидаем.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!