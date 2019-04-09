Рост стоимости аренды на недвижимость: эксперт назвал причины

Юрист, эксперт по вопросам недвижимости Иван Кудояр отметил, что за прошлый год, в зависимости от сегмента, цена на приобретение недвижимости выросла до 20%, традиционно это стало причиной для подорожания стоимости аренды. Второй причиной, по его словам, стала бóльшая готовность граждан к более значительным затрат, чем это было два года назад. Он считает, что это произошло из-за бóльшей уверенности людей в продолжении стабильности в стране и отсутствия, в их предчувствиях, потрясений в будущем.

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