Укрпление гривни: аналитик дал прогноз, как долго это продлится

Финансовый аналитик Виталий Шапран отметил, что укрепление гривни происходит на фоне ситуации на валютном рынке, которая очень привлекательна для Украины. По его словам, на рынках наблюдается стабильный ценовой тренд на аграрные культуры, которые являются основой украинского экспорта. Также, по его словам, наблюдается рост цены на железную руду.

По его прогнозу, продолжение нынешних тенденций сохранит динамику по укреплению гривны и в дальнейшем.

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