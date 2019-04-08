Успеть всего за неделю: эксперт не исключает возникновения проблем при смене места голосования

Аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок напомнил, что при регистрации избирателей для голосования во втором туре не по месту жительства, ранее уже высказывалось пердположение о возможном возникновении проблем.

Он отметил, что перед первым туром выборов президента, более 300 тыс. граждан Украины изменили место голосования, на что им отводилось три месяца - на все время предвыборной кампании. Он отметил, что теперь эти же люди должны пройти ту же процедуру, но - за одну неделю.

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