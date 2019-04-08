Стандарты НАТО в украиской армии: эксперт не видит прогресса

Военный эксперт Олег Стариков отметил, что для того, чтобы войти в НАТО странам-кандидатам необходимо реализовать так называемое "соглашение о стандартизации" – Standardization Agreement (STANAG). Это, по словам эксперта, "философия Альянса": однотипное планирования боевых действий, одинакова топография, средства и связи и многое другое.

Он отметил, что всего таких стандартов более 1300, тогда как украинская армия, согласно плану утвержденным Минобороны на 2018-2019 гг., по его словам, должна перейти на 220 из них. В то же время, Сариков подчеркнул, что только 61 "натовский стандарт" на сегодняшний день получил законодательных акт.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся