План призыва опять не выполнят: эксперт назвал виновных в провале

Военный эксперт Олег Стариков отметил, что по сравнению с призывом, который осуществлялся в СССР, значительного улучшения по призыву в ряды Вооруженных сил Украины, не произошло. По его словам, в стране, которая 5 лет воюет, определенное количество молодежи призывного возраста уклоняется от службы в армии.

Он отметил, что независимо от намерений Украины к вступлению в НАТО, где существует только контрактный вид службы в армии, именно с тех, кто проходит срочную военную службу образуется "резерв первой очереди", а также уволенные в запас и приписаны к боевой. Это все, по его словам, необходимо для повышения боеготовности нашей армии.

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