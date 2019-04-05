Несдержанный гнев: психолог рассказал, кто из кандидатов контролирует свои эмоции

Эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким не исключает того, что политические дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко могут превратиться в бытовую ссору. Он отметил, что опыт действующего президента, который обладает более взвешенной психологической реакцией и самоконтолем, должны ему помочь.

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