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Несдержанный гнев: психолог рассказал, кто из кандидатов контролирует свои эмоции

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Эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким не исключает того, что политические дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко могут превратиться в бытовую ссору. Он отметил, что опыт действующего президента, который обладает более взвешенной психологической реакцией и самоконтолем, должны ему помочь.

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