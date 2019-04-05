''Рассмеши избирателя'': психолог назвал положительный эффект для общества от темы ''дебатов''81Читать материал на украинском
Эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким отметил, что даже такой, казалось бы странный и неуместный эпизод предвыборной кампании, как "сдача анализов" приводит к снижению политической напряженности в обществе. По его мнению, те "политические игры", которые не всегда шли по правилам, привнесли в общество отрицательный эффект и подрыв доверия к любой власти, независимо от того, есть ли обвинения обоснованными, или представляют собой сплошной миф.
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