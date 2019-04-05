''Мы не знаем, чем это все закончится'': эксперт о надежности сохранения денег в банках

''Мы не знаем, чем это все закончится'': эксперт о надежности сохранения денег в банках35Читать материал на украинском
Ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко отметила, что надежность хранения и пусть и небольшого, но приумножения денег в банках, вызывает определенные сомнения. Даже несмотря на то, что банковский сектор в основном находится в руках государства, безопасность и надежность имеют очень большие риски.
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