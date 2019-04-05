''Финансовые пирамиды'' сегодня: названы общие черты, позволяющие не попасть на их ''крючок''

Член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Александр Панченко отметил, что определить очередную "финансовую пирамиду", по его наблюдениям, очень просто: свои мошеннические действия они прикрывают агрессивной рекламой и обещаниями сверхприбылей. По его словам, граждане должны поставить себе вопрос, возможен реальный и прозрачный такой заработок, который больше банковских депозитов и гарантированные выплаты по государственным облигациям займа.

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