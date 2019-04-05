Накопительная пенсия: эксперт рассказала, когда пенсионерам ждать прибавки

Ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко отметила, что разработанный законопроект о накопительной пенсии, предусмотрено установление достаточно гибкого срока внедрения системы. По ее словам, после того, как он пройдет все процедуры, предусмотрено два года для строительства и внедрения целой системы и решения оргвопросов.

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