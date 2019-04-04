Зачисление в 1 класс школы: в Минобразования напомнили о процедуре

Зачисление в 1 класс школы: в Минобразования напомнили о процедуре170Читать материал на украинском
Руководитель экспертной группы по вопросам государственно-общественного управления образованием директората дошкольного и школьного образования МОН Владимир Божинский отметил, что назвать количество украинских детей, которые в этом году пойдут в 1 класс сложно, поскольку до конца не понятно, сколько 6-летних пойдут в школу, а сколько останутся в классах дошкольного образования или на семейном воспитании.
Но определенная статистическая информация, по его словам, дает возможным говорить, что первоклассников будет в пределах 400-430 тысяч.
Процедура и перечень документов, необходимых к зачислению, остались неизменными; это заявление, медицинская справка установленной формы 086, копия свидетельства о рождении ребенка. Представление всех остальных документов происходит по усмотрению родителей добровольно.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.