МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

Зачисление в 1 класс школы: в Минобразования напомнили о процедуре

170Читать материал на украинском

Руководитель экспертной группы по вопросам государственно-общественного управления образованием директората дошкольного и школьного образования МОН Владимир Божинский отметил, что назвать количество украинских детей, которые в этом году пойдут в 1 класс сложно, поскольку до конца не понятно, сколько 6-летних пойдут в школу, а сколько останутся в классах дошкольного образования или на семейном воспитании.

Но определенная статистическая информация, по его словам, дает возможным говорить, что первоклассников будет в пределах 400-430 тысяч.

Процедура и перечень документов, необходимых к зачислению, остались неизменными; это заявление, медицинская справка установленной формы 086, копия свидетельства о рождении ребенка. Представление всех остальных документов происходит по усмотрению родителей добровольно.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Владимир Божинский

Новости

Все новости