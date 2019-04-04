Зачисление в 1 класс школы: в Минобразования напомнили о процедуре

Руководитель экспертной группы по вопросам государственно-общественного управления образованием директората дошкольного и школьного образования МОН Владимир Божинский отметил, что назвать количество украинских детей, которые в этом году пойдут в 1 класс сложно, поскольку до конца не понятно, сколько 6-летних пойдут в школу, а сколько останутся в классах дошкольного образования или на семейном воспитании.

Но определенная статистическая информация, по его словам, дает возможным говорить, что первоклассников будет в пределах 400-430 тысяч.

Процедура и перечень документов, необходимых к зачислению, остались неизменными; это заявление, медицинская справка установленной формы 086, копия свидетельства о рождении ребенка. Представление всех остальных документов происходит по усмотрению родителей добровольно.

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