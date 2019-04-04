Зеленскому нужно ''идти на поле'' своего конкурента - шеф-редактор сайта '' Обозреватель ''

Шеф-редактор интернет-издания "Обозреватель" Орест Сохар считает, что для победы на выборах Владимиру Зеленскому нужно создать свой очень простой месседж, например, дать ответ на вопрос "Почему люди должны быть рады президентству этого кандидата через пять лет?"

Шеф-редактор "Обозревателя" убежден, что Зеленский-кандидат должен зацепить избирателя эмоционально и сказать что-то такое, чтобы заинтересовать не только молодежь, но а тех избирателей, которые голосовали за других кандидатов.

Он убежден, что мобилизация молодежи, это непростой путь, которого можно достичь, создав доверительные отношения, а это, по его словам, дело не 2-3 недель.

Орест Сохар отметил, что не все бы люди хотели голосовать за политика без опыта, поэтому и градус недоверия в его победу очень высок. Поэтому, по его мнению, Зеленскому нужно "идти на поле" своего конкурента и начать высмеивать современных украинских политиков.

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