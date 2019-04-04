Телевидение для шоу, интернет - для новостей: шеф-редактор ''Обозревателя'' дал прогноз по будущему медиа

Шеф-редактор интернет-издания "Обозреватель" Орест Сохар подчеркнул, что дневная аудитория новостей в интернете, в частности сайта "Обозреватель", значительно больше аудитории новостей топовых телеканалов в прайм-тайм. Тех людей, которые имели контакт с этим выпуском на 20-30 %% меньше.

Называя конкретные цифры, он отметил, что ежедневная аудитория сайта "Обозреватель" находится на отметке 2 млн, а средний праймовый телеканал, в среднем смотрят, даже в течение 10-20 секунд, около 1,5 млн зрителей. Но цифра тех, кто смотрит весь выпуск новостей на ТВ, будет еще меньше - 300-400 тысяч зрителей.

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