МВД готово обеспечить охрану во время дебатов на ''Олимпийском''

Директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко отметил, что в случае принятия решения Центральной избирательной комиссией и всеми участниками дебатов, МВД готово обеспечить безопасность на главной спортивной арене страны по самым высоким стандартам.

Он напомнил, что у украинских правоохранителей есть опыт работы на этом объекте, в частности, обеспечения правопорядка во время финала Лиги Чемпионов УЕФА, который проходил в прошлом году на НСК "Олимпийский". Шевченко отметил, что этот объект очень хорошо знаком правоохранителям, они технологически, технически и с точки зрения безопасности его понимают.

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