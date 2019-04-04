4 апреля: прогноз погоды, курс валют, обзор последних новостей

В Украине на Благовещение Пресвятой Богородицы в воскресенье, 7 апреля, ожидается теплая погода с осадками: из Польши придет атмосферный фронт, который принесет в западные области дожди, а со второй половины дня дожди распространятся и на северную часть, включая Киев.

Температура ночью составит 1-7 градусов тепла; днем 9-15°, на юге Украины воздух прогреется местами до +17°. В Киеве 7 апреля ночью прогнозируется 1-6 градусов тепла, днем 10-15°.

Гривня продолжает снижаться ко всем основным валютам.

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