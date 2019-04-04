Место – не главное: в Комитете избирателей приветствовали готовность кандидатов к дебатам

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что если руководствоваться нормой закона, то стоит вспомнить о постановлении ЦИК, которая четко определяет порядок проведения дебатов. В частности, по его словам, в приложении к этому постановлению даже указано, что место проведения, это студия "Общественного телевидения" на ул. Мельникова (ныне - ул. Юрия Ильенко), а также время и дату проведения, а также количество вопросов и продолжительность ответов.

Но, по его мнению, в такой динамичной предвыборной кампании, место дебатов не имеет такого определяющего значения, а то, что кандидаты согласились на их проведение.

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