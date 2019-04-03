Сплошные нарушения: эксперт назвал количество нелегальных газовых заправок

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн отметил, что лидерами по количеству работающих нелегальных АГЗП (автомобильных газозаправочных пунктов), предназначенных для заправки газобаллонного оборудования автомобилей, на сегодня являются Киевская и Днепропетровская области.

По его словам, в свое время мэр Киева Виталий Кличко, накануне проведения песенного конкурса Евровидение в 2016 году, ликвидировал сеть в 350 незаконных АГЗП, понимая опасность, которую они несут. Сейчас, по его словам, в Киеве происходит восстановление незаконного установления газозаправок, в частности на территории стоянок и паркингов, но таких насчитывается по его оценкам 15-20.

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