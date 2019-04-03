Полет Медведука в Москву: незаконность рейса поставлена под вопрос

Полет Медведука в Москву: незаконность рейса поставлена под вопрос135Читать материал на украинском
Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения Государственной авиационной службы Украины Игорь Зелинский отметил, что самолет, на котором совершал рейс из Киева в Москву Виктор Медведчук вместе с Юрием Бойко, не подпадал под действующий запрет на перелеты в Россию.
Он напомнил, что запрет касается выполнения всех видов прямых и транзитных перелетов через указанный воздушное пространство для авиакомпаний РФ и воздушных судов, зарегистрированных в российских реестрах. По его словам, заявка на выполнение рейса в Москву поступила от иностранного эксплуатанта - Аравийской компании - которая не имела никакого отношения к российским авиакомпаний но не была внесена в реестр РФ.
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