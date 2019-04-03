МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

Полет Медведука в Москву: незаконность рейса поставлена под вопрос

135Читать материал на украинском

Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения Государственной авиационной службы Украины Игорь Зелинский отметил, что самолет, на котором совершал рейс из Киева в Москву Виктор Медведчук вместе с Юрием Бойко, не подпадал под действующий запрет на перелеты в Россию.

Он напомнил, что запрет касается выполнения всех видов прямых и транзитных перелетов через указанный воздушное пространство для авиакомпаний РФ и воздушных судов, зарегистрированных в российских реестрах. По его словам, заявка на выполнение рейса в Москву поступила от иностранного эксплуатанта - Аравийской компании - которая не имела никакого отношения к российским авиакомпаний но не была внесена в реестр РФ.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Игорь Зелинский

Новости

Все новости