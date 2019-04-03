Выход откладывается: почему британские политики саботируют Brexit

Эксперт-международник Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля отметил, что от Brexit несут убытки как Великобритания, так и Евросоюз, но убытки Соединенного Королевства значительно больше, выход для которого с европейского сообщества обходиться в 600 млн евро ежедневно.

Поэтому, по его словам, ни одна политическая сила Великобритании боится взять на себя ответственность за принятие окончательного решения относительно выхода из ЕС.

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