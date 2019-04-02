Декрет для папы: стало известно, кто будет против

Адвокат, председатель Центра семейно-правовых исследований Олег Простибоженко отметил, что ему трудно сказать, насколько современное украинское общество готово к обязательному декретному отпуску, который могут взять отцы в западных странах, но государство должно поощрять мужчин к более активному участию в воспитании детей.

Сейчас, по его словам, наметилась тенденция, которую поддерживает судебная практика по изменению парадигмы мужа в семье, когда место нахождения ребенка с отцом определяется охотнее.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram