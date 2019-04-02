''Пакет малыша'': кто наживается на махинациях с соцпомощью

Адвокат, председатель Центра семейно-правовых исследований Олег Простибоженко заметил, что по его убеждению, там где проходят государственные закупки, всегда будут возможности для махинаций; найдутся лица, которые припишут что-то лишнее или продадут дороже.

По его словам, в отличие от потребительского рынка, где большое количество предоставляется существенная скидка, государственные органы, прикрываясь тендерными процедурами, за большие объемы товара платит иногда дороже розничной цены.

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