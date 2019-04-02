Пожар в здании офисного центра в Киеве: что произошло

Пожар в здании офисного центра в Киеве: что произошло76Читать материал на украинском
Спикер ДСНС в Киеве Светлана Водолага сообщила, что информация о пожаре поступила в 9.15. Спасателями было установлено, что пожар возник в 5-этажном офисном здании, где проводились ремонтные работы.
По ее словам, на первом этаже здания хранился пенопласт для утепления здания, который, скорее всего, и загорелся.
Она отметила, что во время пожара в здании никого не было. Причины чрезвычайного происшествия – выясняются.
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