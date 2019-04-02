2 апреля: обзор междурнародных новостей и новостей спорта

2 апреля: обзор междурнародных новостей и новостей спорта45Читать материал на украинском
Британия снова провалила голосование за Brexit.
США прекратили сотрудничество с Турцией из-за России.
В Польше обустроят склад армии США - Генсек НАТО.
Католические священники в Польше сожгли книги о Гарри Поттере.
Из-за Трампа США могут остаться без авокадо.
Дело "Газпрома" и "Нафтогаза" рассмотрят весной 20121 года.
Украина входит в апреле 2019 с максимальными за 5 лет запасами газа.
Плей-офф Суперлиги Пари-Матч: "Запорожье" победило "Черкасских обезьян".
"Киев-Баскет" вышел в полуфинал плей-офф Суперлиги Пари-Матч.
Киевское "Динамо" продало Че Че в Бразилию.
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