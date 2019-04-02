2 апреля: обзор междурнародных новостей и новостей спорта

Британия снова провалила голосование за Brexit.

США прекратили сотрудничество с Турцией из-за России.

В Польше обустроят склад армии США - Генсек НАТО.

Католические священники в Польше сожгли книги о Гарри Поттере.

Из-за Трампа США могут остаться без авокадо.

Дело "Газпрома" и "Нафтогаза" рассмотрят весной 20121 года.

Украина входит в апреле 2019 с максимальными за 5 лет запасами газа.

Плей-офф Суперлиги Пари-Матч: "Запорожье" победило "Черкасских обезьян".

"Киев-Баскет" вышел в полуфинал плей-офф Суперлиги Пари-Матч.

Киевское "Динамо" продало Че Че в Бразилию.

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