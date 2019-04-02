Результаты выборов в зоне проведения ООС не удивили: военный эксперт

Политический и военный эксперт Юрий Кочевенко отметил, что почти равное разделение голосов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским среди военнослужащих, проголосовавших в зоне проведения ООС, не стало для него неожиданным. Он отметил, что его больше удивило первое место действующего президента, который обошел Владимира Зеленского только на 209 голосов, на специальных избирательных участках.

По его мнению, армия не является отдельной планетой, а является зеркалом общества; это такой же срез общества, как и другой институт.

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