Они создали Зеленского своими руками: эксперт объяснил, кого должна винить политическая элита

Они создали Зеленского своими руками: эксперт объяснил, кого должна винить политическая элита734Читать материал на украинском
Эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк отметил, что поддержка внесистемного кандидата, которым является Владимир Зеленский, очень похожа на поддержку в США Дональда Трампа, при котором проголосовать американцы, недовольные восемью годами правления демократов, требовали изменить правящие политические элиты в стране.
По его словам, украинские политики в электоральном успехе должны винить не избирателей, которые "не понимают, за кого голосуют", а себя, которые своим бездействием создали запрос на несистемного политика, которым стал Зеленский.
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