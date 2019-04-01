Они создали Зеленского своими руками: эксперт объяснил, кого должна винить политическая элита

Эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк отметил, что поддержка внесистемного кандидата, которым является Владимир Зеленский, очень похожа на поддержку в США Дональда Трампа, при котором проголосовать американцы, недовольные восемью годами правления демократов, требовали изменить правящие политические элиты в стране.

По его словам, украинские политики в электоральном успехе должны винить не избирателей, которые "не понимают, за кого голосуют", а себя, которые своим бездействием создали запрос на несистемного политика, которым стал Зеленский.

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