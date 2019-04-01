Нет смысла, который формирует международную политику: эксперт дал оценку международной программе Зеленского

Эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк отметил, что стратегическая позиция Петра Порошенко известна; у общества есть понимание того, куда движется страна, а иностранным партнерам дает возможность прогнозировать его политику. Оценить позицию Владимира Зеленского, по словам эксперта, сложно, так как, за яркими лозунгами и рекламой не было содержания, которое формирует международную политику.

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