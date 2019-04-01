Линия Украины не изменится: Пономарёв дал прогноз по возможным переговорам Зеленского и Путина

Российский оппозиционер Илья Пономарев отметил, что в Кремле нет общей позиции относительно того, кого бы они хотели видеть во главе украинского государства. Одна из "башен Кремля" считает, что нынешний президент Украины это "привычное зло" и хотели бы, чтобы он остался. Другое крыло говорит о том, что "кто угодно, только не Порошенко". Поэтому он не считает, что со стороны России ближайшее время возможны какие-то провокационные действия в отношении Украины.

Поддержку Востока и Юга Украины во втором туре избиратели Бойко-Вилкула предоставят Зеленскому, по мнению Пономарева, не из его кажущуюся "пророссийскую" позицию, а по языковому и земляческому принципу.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!