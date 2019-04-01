Будущее Крыма – в тумане: блогер не увидела в программах кандидатов позиции по оккупированному полуострову

Блогер и журналист Лариса Волошина отметила, что для крымчан нынешние выборы президента очень важны, потому что вопрос Крыма, по ее словам, почти не присутствует в предвыборных программах. Она отметила, что крымские татары не понимают украинскую позицию; они продолжают страдать и бороться, но не имеют никаких политических гарантий.

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