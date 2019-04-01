Жить как в Европе – без льгот и соцпомощи: блогер раскритиковала протестное голосование молодежи

Блогер и журналист Лариса Волошина отметила, что страстное желание изменений, протест против существующей системы, которое выражает украинская молодежь, очевидно и артикулювано. Однако, по ее словам, не Владимир Зеленский выражает этот протест. Она подчеркнула, что молодежь, которая ссылается на высокий уровень жизни на Западе, нет, по ее словам, понимание о характере социальных отношений и уровень государственной поддержки граждан со стороны государства.

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