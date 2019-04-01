Заморозки ночью и +20 днем: народный синоптик дал прогноз на апрель

Заморозки ночью и +20 днем: народный синоптик дал прогноз на апрель150Читать материал на украинском
Народный синоптик Леонид Горбань отметил, что в ближайшие 3-4 дня Украину ожидает похолодание, во время которого на севере ночью температура будет доходить до минусовых значений. Однако, уже после 6 апреля ожидается резкое повышение температуры. Теплая погода, в которую может быть зафиксировано даже 20, продержится неделю.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.